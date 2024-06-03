大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

鋒面往南移動，易有短延時強降雨，屏東縣及高雄市山區已有豪雨發生，今（3）日屏東地區有局部大雨發生的機率，氣象署今晨針對屏東發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。周三華南地區又有鋒面形成，周三、周四全台都有降雨。

中央氣象署提醒，今天鋒面位於巴士海峽，受到鋒後乾空氣影響，各地降雨趨緩，停雨空檔增加；南部、東部、東南部地區及各地山區仍有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨轉多雲的天氣，近期易有降雨，山區土石鬆軟，留意山區易有坍方、落石，行車用路請注意安全，外出建議攜帶雨具備用。

氣象署說明，周二水氣逐漸增多，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，白天山區降雨機率高，平地多雲偶有局部短暫陣雨。

周三至下周日（5日至9日）台灣附近水氣偏多。周三、周四西半部地區降雨區域較為廣泛，有短暫陣雨，東半部地區為局部短暫陣雨；周五至下周日各地有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天清晨低溫普遍落在21到24度，白天迎風面的北部、東半部地區高溫約25到27度，感受到為舒適，其他地區溫暖微熱，預估高溫來到28到31度。

紫外線方面，今天除了台南市為紅色「過量級」；台北市、新北市、基隆市、台東縣、花蓮縣為黃色「中量級」；其餘縣市均為橘色「高量級」。

空氣品質方面，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。