慶祝黃埔建軍百年，總統賴清德將赴鳳山陸軍官校主持校慶，沒想到退役少將于北辰1日就在陸軍軍官學校的臉書粉專PO文下方留言指出，他沒有收到學校校慶的邀請函，有許多網友紛紛留言表示，「臉皮是有多厚啊？沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮在這邊用要的，可笑不可笑？」今（3）日于北辰的臉書小編就表示「請問將軍是去對岸參加黃埔校慶嗎？請問小編去詢問有錯嗎？這些人錯頻了嗎？」再度引發討論。

陸軍官校百年校慶將於6月16日將於高雄鳳山陸軍官校舉行，屆時除邀請校友返校共襄盛舉外，陸、海、空官校與政戰學院等學生組成閱兵連，陸軍各軍團指揮部的聯兵旅亦組成閱兵部隊，參加正步分列式，規畫由總統賴清德校閱。

沒想到在陸軍軍官學校臉書粉專1日所PO出的「辦理新生蒞校參訪活動」文章下方，于北辰去留言「小編您好～我是前學指部指揮官于北辰，學校校慶邀請函我沒收到，煩請查照！」沒想到許多網友卻紛紛表示「臉皮是有多厚啊？沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮在這邊用要的，可笑不可笑？」、「你配嗎？」、「沒邀請你是維護軍人的臉面，感謝你沒去」。

臉書粉專于北辰在桃園今（3）日在臉書上PO出，「小編我只是替將軍詢問陸官百年校慶邀請函（歷年校長、指揮官）都會收到邀請，今年因為沒有看到，所以詢問，沒想到如上述，引發網友指控，酸『臉皮厚』等等」，這讓粉專小編直呼，「請問將軍是去對岸參加黃埔校慶嗎？請問小編去詢問有錯嗎？這些人錯頻了嗎？希望去中華民國陸軍官校校慶大聲疾呼，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

而許多網友又再度炸鍋表示「開口閉口反共，你是不是忘記動員戡亂時期已經終止？少在那邊用反共來為反中的台獨思想找藉口！」、「怎麼還有臉面認為是黃埔人？別丟人現眼了」、「唉~可悲啊！不給你就是有原因的...一點軍人風骨都沒有」。