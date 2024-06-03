紐約證券交易所周一（3日）出現技術問題，多檔股票的交易都出現行情異常，「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威A股閃崩99.97%，每股從超過62.7萬美元暴跌至185美元。

美股周一早上，多家行情軟體顯示，數支美股疑似出現行情異常，其中包含巴菲特旗下的波克夏在內，股價突然崩跌98%以上，引發市場混亂，多檔個股暫停交易。

紐約證券交易所表示，已暫停了這些股票的交易，以防止進一步的市場混亂與投資人財務損失，而目前正在對相關問題進行調查。

截至台北時間3日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌209點（或0.54%），暫報38477.32點；那斯達克指數上漲39.70點（或0.24%），暫報16774.72點；標普500指數下跌7.49點（或0.14%），暫報5270.02點；費城半導體指數下跌11.22點（或0.22%），暫報5112.14點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.83%，谷歌母公司Alphabet小跌0.38%，微軟跌0.70%，亞馬遜小漲0.37%，臉書母公司Meta漲近2%。半導體類股方面，輝達漲2.80%，超微跌1.43%，台積電ADR漲1.75%，聯電ADR跌1%。