美國聯準會降息延後，恐會造成新台幣兌美元匯率愈走愈弱？台灣經濟研院董事長吳中書4日指出，相對主要亞洲貨幣，新台幣一直以來動態中求穩定，尤其今年來台灣對外貿易表現不錯，台灣在亞洲經濟相當亮眼，新台幣顯得比較強。

依據推估，聯準會降息一碼，偏升的新台幣匯率走勢會更為確定。新台幣兌1美元匯率4日收在32.394，和3日價位相近，並未受到台股大盤連跌的影響，5月整個新台幣平均匯率也呈現升值。中信金控首席經濟學家林建甫進一步指出，台灣今年出口不錯，新台幣未來會走強、且有支撐。

北威論壇4日以《美國2024降息政策的影響》為題，邀請多位經濟學者提出專業觀點。

本地銀行紛紛推出5、6％的美元優利定存吸收市場資金，令人擔心新台幣部位多換成美元，導致新台幣匯率趨貶。前國票金總經理丁予嘉指出，美元短債也是在5、6％之間，短期定存這般利率是正常的，不會因此反映成為新台幣有大幅貶值的可能。

針對美國利率未來可能的走勢，吳中書分析，﻿美國2024年整體經濟成長動能，僅小幅低於2023年，但年中後可能較明顯趨緩，第四季成長率低於2.0％的機率高，2025年則持續疲軟。

「美國的通膨黏著性高，直至2024年皆可能年增率仍在3.0％以上」，吳中書認為，要到2025年年中，才可能減緩至2.0％左右，加上﻿就業市場短期內維持穩健，可能至第四季後才會出現較明顯惡化，因此聯準會可能今（2024）年僅會降息一次。

吳中書提醒，聯準會愈晚降息，可能帶來的負面衝擊越大，美中、俄烏、以哈、兩岸以及大選等不確定性，也將明顯影響此波降息循環開始的時點及步伐。