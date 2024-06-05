遼寧｜瀋陽實有經營主體年增13.81％ 03:302024/06/05 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瀋陽市場監管局公佈今年1～4月經營主體登記數據為133.2萬3戶，年增13.81％。其中企業40.0萬戶，年增9.76％；個體工商戶92.5萬戶，年增15.77％；農民專業合作社7,183戶，年增1.43％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 史上最嚴！中證監發佈《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》 《電零組》台達通過配息6.43元 董事長交棒鄭平 搶攻觀光復甦 雲品股東會：評估規劃成立新品牌 #瀋陽 #經營 #主體 #遼寧 #實有 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟部長：輝達第二研發中心 高雄有機會 19:252024/06/06 財經 動機曝光！苗縣議員經營銀樓遭搶 4嫌辯：隨機找的 10:082024/05/30 社會 抓到了！苗縣議員經營銀樓遭搶 4嫌國道休息區落網 09:492024/05/30 社會 周寬展曝《老Z調查線》破億流量辛酸 孫怡琳鬆口主播高壓內幕 16:382024/05/21 娛樂 大陸專法保護耕地等多個首部新規 6月起施行 13:262024/06/01 兩岸 陸航母福建號、遼寧號齊現身！ 栗正傑「超意外」揭最大意義 11:002024/05/30 政治 《觀光股》安心續強身迎戰 3策略拚增經營績效 14:082024/05/31 財經 《觀光股》雲品完成董事改選 拓委託經營版圖優化獲利 10:582024/05/27 財經 陸媒揭地方集體造假衝市場主體業績 幹部怨「不做立刻就完！」 13:422024/05/30 兩岸 恒大地產因財務造假遭罰巨款 相關中介機構遭嚴查 10:102024/06/01 兩岸 自宅改為民宿 房屋稅如何優惠？稅局曝3大技巧 12:432024/06/05 財經 日均收僅200元！陸發網約車風險預警 日接單不超過20單 11:032024/05/21 兩岸 好幸福！豐藝、勁豐攜手玉山銀開辦員工持股信託 19:152024/05/28 財經 台鐵鳳山站開發大樓今年完工 招商會吸商場進駐 13:332024/05/23 生活 AI引領科技產業新趨勢 「科技產業經營高階主管研習班」開跑 15:492024/06/05 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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