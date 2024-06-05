中市第三警分局東區分駐所警車5月28日晚間行經南京路與建成路口時，遭白色轎車急轉霸氣擋車。「抽搐啦！」陳男焦急大喊求助，他1歲多女兒發燒、抽搐，需緊急送醫。員警緊急開啟警鳴及警示燈開道，僅花了3分鐘趕抵醫院診治，陳對警協助感謝不已。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市第三警分局東區分駐所警車5月28日晚間9時許行經南京路與建成路口時，1輛白色轎車急轉霸氣停在路中央擋住警車。「抽搐啦！」外型粗曠的陳男從副駕駛座開窗探頭焦急敲車門大喊求助，他1歲多女兒發燒、抽搐，需緊急送醫。員警緊急開啟警鳴及警示燈開道，僅花了3分鐘趕抵醫院，陳抱起女兒直奔急診，對警協助感謝不已。

警方調查，陳男夫妻因1歲多女兒晚間發高燒，夫妻開車送她去醫院就診，返家途中未緩解，還出現熱痙攣，夫妻手足無措急尋醫院，車子停等紅燈時赫然發現有輛警車駛來，開車的陳妻情急之下將迴轉車子橫擋路中間擋住警車，向員警求援。

「抽搐啦！」外型粗曠的陳男焦急打開駕駛座車窗，探出用身體急敲車門求助，員警得知車內女童發燒抽搐需要協助，二話不說開啟警鳴器和警示燈，緊急開道火速趕抵醫院，讓原本需10分鐘車程的急診室，僅花了3分鐘便趕抵達。

陳男抱著女兒快步直奔急診室，將女兒交給醫護人員，還溫柔地撫摸女兒的頭髮安慰她，獲得醫院妥適診治沒有大礙，鋼鐵老爸對於員警果斷伸出援手萬分感激。