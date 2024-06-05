「2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」將於6月8日至10日在高雄愛河熱鬧登場，為了讓民眾玩得更過癮，高市府運發局今年特別推出超值「高雄運動一起GO酷碰券」，每組售價200元，可使用於愛河龍舟市集、愛河水樂園活動、高雄合作飯店住宿等，總價值達1300元，不僅推廣高雄品牌水域活動，也串連在地住宿、美食、文創市集等店家，促進運動觀光經濟產值。

高市府運發局表示，愛河端午龍舟嘉年華睽違4年重回夜間賽事，活動內容豐富精采，為了讓參與愛河龍舟嘉年華民眾有機會深入高雄旅遊，體驗運動賽事、文化及觀光融合的旅程，今年特別結合活動推出「高雄運動一起GO酷碰券」，提供民眾住宿、飲食、旅遊活動抵用優惠，總價值達1300元，希望大家一起來高雄「划龍舟、慶端午」運動兼觀光，充分享受高雄風情。

高市府運發局說明，「高雄運動一起GO酷碰券」套票優惠包括龍舟市集商品抵用券4張、愛河灣水樂園體驗券2張（包含水上腳踏車、SUP、獨木舟等多元體驗選擇）、合作飯店500元房價抵用券或等值優惠美食，以及飛揚旅行社推出高雄運動觀光旅遊行程專案，民眾只要出示酷碰券票根即可享遊程折價100元。