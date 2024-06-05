輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台掀起AI旋風，演講時所列出17所合作的台灣公私立大學，中央大學也名列其中。校方表示，在人工智慧（AI）領域的研究能量蓬勃發展，近年來積極推動國際合作、產學合作，並致力於AI人才培育，成果斐然。

中央大學提到，學校近年來積極與國際頂尖研究機構及大學合作，拓展AI研究視野。與美國紐約大學合作，共同開發自然語言處理技術，應用於智慧醫療領域。與瑞士歐洲粒子物理中心合作，研究利用人工智慧與機器學習等技術提升探索新物理的靈敏度。與國外學研機構合作，參與研究計畫，共同解決全球性挑戰。

中央大學指出，也與國內外知名企業合作，將AI研究成果應用於實際場域，創造產業價值。近5年來，與台積電、台達電、鴻海、聯發科、欣興電及光寶科等十餘家NVIDIA台廠供應鏈，共有超過60件產學合作計畫，合作經費約1億元，涵蓋電機、光電、資工、機械、太空、通訊、能源、化材、物理及企管等系所。

中央大學提到，該校與台積電合作，開發AI晶片設計技術，提升晶片效能。與中華電信合作，研究AI在5G網路的應用，優化網路服務。與多家新創公司合作，共同開發AI應用產品，拓展AI市場。未來將持續深化合作，共同開發AI應用解決方案，加速產業AI化。

中央大學資工系蔡宗翰教授在AI領域的研究和應用上，與NVIDIA有著密切的合作。在國科會可信任AI對話引擎TAIDE專案中，他使用NVIDIA H100 GPU進行模型訓練，大幅提升訓練效率，僅花4天就完成了最近釋出的Llama3 TAIDE搶鮮版模型。在評估系統效能時，他還使用NVIDIA的Triton Inference Server，加速推論速度，提升系統整體效能。此外，在蔡教授的個人型計畫中，他使用NVIDIA GPU，將TAIDE模型以台文資料進一步訓練成能以台文對話的Taigi TAIDE模型，此成果對推廣台灣本土語言和文化具有重要意義。

中央大學強調，致力於AI人才培育，提供多元課程與實作機會，培養具備AI專業知識與實務能力的人才，包括成立AI學程，提供跨領域AI課程，培養學生AI思維，未來將持續培育更多優秀AI人才，為台灣AI發展貢獻心力。