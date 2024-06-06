萬海指出，這系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。
萬海13,100TEU級系列新船陸續交付，代表公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展。
萬海(2615)在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A16 曙春輪」命名典禮，該艘貨輪是萬海與南韓三星重工船廠簽訂的13艘13,100TEU級系列船舶第9艘，預計將於6月中旬交付，投入萬海航運亞洲-北美西岸航線營運。
萬海指出，這系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。
萬海13,100TEU級系列新船陸續交付，代表公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展。
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