因應6月8日至10日端午節連續假期，台北市警局交通大隊規畫交通疏導勤務，於端午節前一日在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於下午4時派員到崗疏導，其餘路口則於下午4時30分到崗。連假期間也會針對景點、百貨商場增派交通疏導崗位，並針對易聚集人、車潮的地點加強違規停車取締、拖吊。

交大表示，端午節前一日，在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於下午4時派員到崗疏導，其餘路口則於下午4時30分到崗。

交大指出，連假期間，針對各觀光遊憩景點如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等和大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序。也將針對易聚集人、車潮的地點加強違規停車取締、拖吊。

交大提醒，端午連假欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。