基隆台2線70K近日發生坍方，有10輛汽車及2輛機車被土石掩蓋受困，2人輕傷送醫，雙向交通阻斷，估11日搶通。交通部今在立法院交通委員會針對台2線70K崩塌暨道路邊坡滑坡監控作為專題報告，並表示事故邊坡未列入高風險名單，公路局將以此案為例，檢討監測機制，並於1個月內盤查省道公路所有C級邊坡，有疑慮者升級巡檢。

公路局初判坍方原因，台2線上邊坡因臨海迎風面易受風化影響， 加上地質構造屬厚層塊狀砂岩與薄頁岩互層，頁岩抗風化能力小，風化後岩體變鬆軟，強度更弱，易有差異侵蝕現象，因此造成偶有部分關鍵岩塊受水浸潤軟化，導致上邊坡失穩崩塌。

公路局指出，災點地質屬厚層塊狀砂岩與頁岩互層，坡面屬斜交逆向坡構造，砂岩長期風化易產生節理面，使地下水易滲入，而頁岩長期受風化容易與砂岩產生差異侵蝕，形成倒懸，研判是因近期花蓮地震及餘震不斷，加上5月底至6月初鋒面降雨，導致坡面關鍵岩塊軟化鬆動滑落，導致由下往上擴災一路抽坍至坡頂。

公路局表示，盤點目前優先關注邊坡共45處，皆已納管至「省道邊坡全生命週期維護管理系統」，並持續滾動檢討修正，不過這次台2線70K崩塌位置因非屬高風險路段，不在監測範圍內，後續將據此案檢討監測機制。

邊坡滑動監測部分，公路局已針對86處經檢測評估具危害潛能的邊坡區域新增相關水位觀測井、壁體傾斜管、傾斜計、地錨荷重計、水壓計、地滑計、地下水位計及CCTV等監測儀器，監測邊坡穩定，以利掌握第一時間警戒通報。

公路局提到，已邀專家學者研討，檢視目前分級管理制度精進與調整空間，及台2線短、中、長期作為。為防止台2線70K邊坡再次滑動，預計上邊坡再施作岩栓及噴凝土辦理後續復建工作，確保人員安全。

同時要加強邊坡滑動監測管理，台2線邊坡砂頁岩互層因臨海迎風面易受風化影響，這次災點處因坡面有植披覆蓋，不易判釋坡體內部塊狀厚層砂頁岩節理組 數與位態，因此短期將在1個月內運用經濟部地質調查及礦業管理中心發布的「山崩與地滑地質敏感區」圖資，辦理套疊台2線臨海C級邊坡，實施UAV建模與檢測，並將可能逆向坡崩塌位置及有差異侵蝕現象者，除邊坡等級提升至B級外，也將納入優先關注邊坡，定期巡檢監測。

公路局表示，台2線臨海公路邊坡穩定，關鍵因素在於地質構造的節理位態，將於年底前委託專業機構運用地質圖，沿線調查研究先初篩出可能崩塌位置，再針對該位置以UAV建模，辦理細部調查評估，中、長期目標於2026年底，建立更完整的北海岸公路邊坡管理與監測制度。此外，省道公路邊坡分級管理所有C級邊坡1個月內盤查滾動檢討，有疑慮者提升等級巡檢。