保七總隊三大二中隊會同環保單位，在台中與嘉義地區破獲非法堆置廢塑膠案，檢警發現，彰化縣「再生塑」、台中「弘博」2家環保公司，非法回收廢棄農業塑膠膜及廢塑膠，計畫再利用抽取塑膠粒，因成本太高作罷，竟將100公噸廢塑膠非法堆置農地，全案經檢方偵結，依違反《廢棄物清理法》起訴林姓負責人等8人，最重將面臨5年徒刑，及最高1500萬元罰款。

檢警調查，「再生塑」環保有限公司年近6旬的林姓負責人，預計透過再利用製程抽取塑膠粒後銷售獲利，以借牌方式大量收受農膜及塑膠等廢棄物，並與「弘環」公司年約40歲的陳姓男子合作，因再利用成本昂貴，無利可圖，遂將回收的廢棄物棄置在台中市龍井區承租廠房內。

台中市環保局稽查發現「弘博」公司違法堆置廢棄物後，林、陳等人立即另覓場址，將廢棄物移至台中市清水區及嘉義縣竹崎鄉廠房非法堆置，檢警深入追查發現，「再生塑」與「弘博」2家公司，均無回收廢塑膠再利用許可文件，卻透過借牌或非法方式，回收大批廢塑膠及農膜。

檢警環歷經多月追查，掌握犯罪事證，兵分多路在新竹縣、台中市、彰化縣及台南市等地執行搜索及稽查，發現大量農膜及塑膠等廢棄物約100公噸，拘捕林男等8人到案，並查扣堆高機2台。全案經台中地檢署偵查終結，將林男等8人，依違反《廢棄物清理法》罪嫌起訴。

保七總隊表示，廢棄農膜應透過合法管道加以回收，切勿私自焚燒、掩埋或隨意棄置，環保業者亦應負起社會責任，切勿心存僥倖，以身試法，民眾若發現環境污染情事，請立即撥打110、市府1999市政服務專線或環境部環境管理署全國公害陳情專線0800066666，維護環境的永續發展。