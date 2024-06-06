去年在育成選秀中以第1輪指名鶯歌工商台日混血投手徐翔聖，在他高中畢業後雙方也在6日正式簽下育成合約，預計9日抵達日本，球團也將在10日為他舉辦記者會。

東京養樂多燕子球團於今日宣布，在台北市與鶯歌工商投手徐翔聖(高橋翔聖)正式簽下育成合約，徐翔聖計畫將在 6 月 9 號抵達日本，養樂多球團將會向日本職棒註冊後，並於日本時間 6 月 10 日中午12點於球團辦公室舉辦記者會。