為滿足企業對於高效且可擴充資料保護解決方案的需求，Synology群暉科技今日發表全新的ActiveProtect備份一體機。作為軟硬體整合的企業級資料保護方案，ActiveProtect為各種規模的企業賦予前所未有的集中化資料保護能力，大幅降低管理複雜度，提升整體資料保護效率。

ActiveProtect結合了多項創新功能，一舉解決企業資料保護的各種痛點。透過單一操作介面，IT團隊即可設定多重資料保護策略及備份任務，管理整個組織內的工作負載，包括端點裝置、實體及虛擬伺服器、資料庫、Microsoft 365與Google Workspace等雲端服務。

此外，ActiveProtect內建不可竄改機制及離線備份功能，能有效防止勒索軟體威脅及內部人員惡意操作。備份資料亦可妥善安置於Synology NAS／SAN、C2 Object Storage或其他ActiveProtect備份伺服器，形成異地備份或資料分層的架構。

ActiveProtect的另一大優勢在於高效備份及擴充能力。透過支援跨站點的來源端全域去重複技術，不僅能減少頻寬用量，更可將資料備份速度提升7倍，資料去重複化比更高達2：1，顯著降低企業營運成本。

單一ActiveProtect叢集最多可管理2,500台備份伺服器，能輕鬆應對大規模部署及站點分散的情況。既有Synology Active Backup企業版用戶亦能無縫升級至ActiveProtect，將現有備份任務整合至新系統，一體化管理所有備份伺服器。

Synology董事長暨執行長翁英暉表示：「資料是當代企業最寶貴的資產，ActiveProtect展現了我們一直以來致力於保護客戶資料的堅定承諾。不論企業規模大小，ActiveProtect都能簡化資料保護流程，有效應對日趨嚴峻的資安挑戰。」

藉由整合多項創新技術，ActiveProtect不僅提供完整資料保護涵蓋範圍，更賦予企業前所未有的資料保護管理效率。這款革命性的備份一體機勢必成為企業資料保護的新指標。