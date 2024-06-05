日本品牌HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE於2015年落腳微風信義，亦成為當時全台唯一的一間獨立店面，極具指標意義。而在近十年後的昨（5日），品牌正式宣佈重新打造HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE形象專門店，除了將櫃位從原先的三樓移至兩樓外，店面內裝也進行大量更動。為了呼應品牌對素材的堅持，店裝內部石牆改以花崗岩做為裝飾素材，取代原先的純白牆面設計，而花崗岩樸素、低調又具有穩重特質，也與品牌調性相對契合。而台北微風信義店更是全台首間引進全新形象概念的設計店舖，更是有著獨特性與時代意義。
而隨著本次品牌大店開幕，品牌也帶來獨家季節色「香草白」，以清爽淺白的色系做為夏日的主色調，並帶來如西裝夾克、五分袖上衣、圓領上衣和縮口短褲等服裝，成為夏日中耀眼的涼爽白色。另外針對全新店裝開幕，也帶來少數能代表品牌風格呈現的季節性作品，如強調機能性的Cargo層疊工裝，以露營箱為發想，結合工裝長褲，帶來獨有韻味的夏季時裝；Rectangle偏影矩形則是以平整放置的方正形態為靈感，強調布料穿上身後會帶來另類的垂墜感，強調布料與身體線條結合的律動最美；另外Light Mesh輕盈網眼也是HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE少見的特殊設計，除了品牌引以為傲的皺摺技術外，另外在布料上以網眼呈現，針對夏日打造具有涼感的造型，也是本季重點。同時新店開幕也帶來不少全新配件，如使用皺摺的小型口袋手機包，或是全新單肩設計的電腦包，特殊的兩個夾層設計也頗具巧思。
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