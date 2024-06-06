法國精品CHANEL自Virginie Viard於2019年接下CHANEL藝術總監一職後，就一直是品牌風格的掌舵手。雖接任藝術總監僅5年，但她自1987年加入CHANEL大家庭後，便時刻薰陶在CHANEL美學文化中，當時接手藝術總監時外界也給予「繼承Karl老佛爺美學的最佳人選」。

在這五年之間，Virginie Viard領著品牌躲過無數次風波，從疫情的鎖國到經濟衰退都無法撼動雙C品牌的地位，甚至這五年來業績還穩健成長。那，為什麼Virginie Viard要離職？

CHANEL在公開的聲明中並未提及，僅低調表示新任藝術總監人選會在「適當」的時機公佈，並感謝Virginie Viard過去30多年的付出，而原先計畫於6月25日舉辦的高級訂製系列也將如期舉行。