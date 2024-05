展覽現場展出一系列CHANEL經典的時裝設計。(CHANEL提供/黃唯淯台北傳真)

女星許瑋甯以香奈兒2023/24 Métiers d’art 工坊系列現身。(CHANEL提供/黃唯淯台北傳真)

桂綸鎂的優雅氣質,與身上這套工坊系列綠色幻彩斜紋軟呢長版外套成為絕配。(CHANEL提供/黃唯淯台北傳真)

女星昆凌以2024/25秋冬前導系列現身展覽,展現優雅身段。(CHANEL提供/黃唯淯台北傳真)

香奈兒近日選址台北表演藝術中心(Taipei Performing Arts Center)舉行《CHANEL-A Journey Into The Allure》展覽,現場展出自香奈兒女士至現任藝術總監維吉妮維婭(Virginie Viard)之間近80套設計作品,展現香奈兒一世紀以來的風姿綽約,其中香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特(Caroline de Maigret)、台灣女星桂綸鎂、昆凌和許瑋甯等人也跟著現身展覽會場。透過現場近80套設計作品加上由攝影雙人組Inez&Vinoodh掌鏡的影像,品牌大使克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)演繹成為展場中的影像紀實角色。同時穿插搭配導演亞倫雷奈(Alain Resnais)於 1961 年推出的經典鉅作《去年在馬倫巴》(Last Year at Marienbad)精彩畫面,與電影中出現的嘉柏麗香奈兒親自設計的服裝,成為觀展之外的另一焦點。

大使一現身就自帶spotlight,成為展覽現場的焦點人物。她以香奈兒2023/24Métiers d’art 工坊系列造型登場,一身棕色斜紋軟呢外套與黑色長褲,盡顯香奈兒強大氣場。桂綸鎂身穿香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列服裝,以綠色幻彩斜紋軟呢長版外套搭配褲裙,並以香奈兒配件與彩妝打造整體看秀造型,俐落短髮加上搶眼綠色,讓小美在人群中成為焦點;而演員許瑋甯則同樣以香奈兒2023/24 Métiers d’art 工坊系列現身,棕色羊毛斜紋軟呢背心與短裙 讓她有著優雅閒適的自在感。演員昆凌則是以香奈兒2024/25秋冬前導系列現身,一身黑色皮革短袖外套與長裙,祝攻昆凌仙氣造型登場看展。