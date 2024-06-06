北捷公告，因系統發生異常淡水信義線復興崗站採單線運轉。（圖／翻攝自北捷官網）

台北市捷運今（6）日晚間疑似發生事故，不少搭乘紅線的旅客紛紛透露在石牌站被請下車；北捷解釋，晚間接獲回報，北投站往淡水方向出站約50公尺處，道旁出現煙霧，立即安排軌道斷電及維修人員下軌道處理，晚間20時17分完成初步纜線檢修作業，淡水信義線恢復正常運行。

北捷說明，晚間18時49分行控中心監控路網運行，接獲回報指北投站往淡水方向出站約50公尺處，道旁有些許煙霧，行控中心立即安排軌道斷電及維修人員下軌道處理，初步研判原因為供給列車用電的750V電纜轉接處絕緣異常，晚間20時17分完成初步纜線檢修作業，淡水信義線恢復正常運行，班距調整中。

北捷表示，行控中心安排列車單線雙向運轉模式為「復興崗站」班距約12分鐘；「忠義站至淡水站」班距約12分鐘，「北投站站至象山站班距約4-8分鐘」。啟動公車接駁區段為「北投站至忠義站」。

乘車民眾告知，從民權西路站上車後，搭至圓山站列車就突然停下約10分鐘，接著一路走走停停，至石牌站全車都被請下車，而捷運公司僅說明軌道上出了一些問題，但未詳細說明情況；也有人抱怨，至石牌站時直接被車廂廣播通知下車，後來抵達的數輛車也都是同樣情況，直到稍早才有其他車輛抵達，通知乘客可以上車，但仍站站停車一段時間。