據第一財經報導，從大陸新能源車企比亞迪的內部獲悉，比亞迪鄭州基地近日啟動今年第二次大規模招聘，所有職缺均為直招，單月規模4000人，具體薪資範圍為每月5000至9000元（人民幣，下同），其中以一線操作工最為緊缺。

實際上缺工也不僅比亞迪一家，大陸工信部之前發布《製造業人才發展規劃指南》顯示，到2025年，大陸新能源車產業的人才缺口可達103萬人。其中新能源車維修領域將面臨80％人才空白。從具體的招聘需求看，技術工人需求最多，其次是銷售、服務人員、工程師。

針對新能源車人才缺口達103萬一事，大陸多位車企高層之前都曾發聲過。長城汽車總裁穆峰發文表示，在新能源方向的行業趨勢下，各家企業都在努力尋求技術創新和優化，例如充電效率的提升、智慧駕駛的演算法優化等，這都需要相關領域人才。因此在延伸職位上也有大量的人才需求，

極氪智慧科技副總裁楊大成則說，越來越多的汽車職位工種將產生，人才缺口只會越來越大。

據了解，此次比亞迪鄭州基地招聘的大部分員工，將就職於比亞迪第十一事業部。相關人士表示，目前比亞迪鄭州基地不到一分鐘即可下線一台新能源車，30 秒即可下線一塊動力電池電芯。當前，提升產能最大的制約因素是人力問題，最為緊缺的是一線操作員工。

該人士還說，今年第3、4季，比亞迪鄭州基地的產量將迅猛增長。光是8月操作工的招聘需求約2000人至2500人，9月預計還需要招聘至少3000人。作為比亞迪連片面積最大的生產基地，比亞迪鄭州基地主要生產宋L DM-i，這款車上市不久交付量已經破萬輛。