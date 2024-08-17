編輯在出版產業中扮演著至關重要的角色，掌握書籍的靈魂與未來，「紀州庵出版學苑──『全•新編輯人』職能特訓班」將深入探索從內容策劃到出版發行的全過程。

由紀州庵文學森林主辦並全新推出的「紀州庵出版學苑」，自9月3日至11月17日的每周日，於紀州庵文學森林正式展開「全・新編輯人」職能特訓班授課。由資深出版人陳蕙慧擔綱總策畫，並由紀州庵文學森林館長兼文訊雜誌社社長封德屏擔任計畫主持人。

紀州庵出版學苑「全・新編輯人」職能特訓班邀請業界一流講師，包括新經典文化總編輯葉美瑤、獨角獸計畫創辦人李惠貞、鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁、皇冠文化總編輯許婷婷、聯經出版總編輯涂豐恩、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真等，以自身經驗分享第一手的觀察。課程除了提供最前沿的編輯知識和技能，也力求讓學員掌握數位時代的最新趨勢與技術。

總策畫陳蕙慧與計劃主持人封德屏表示，紀州庵出版學苑最終是為了「出版業的體質而辦」，有感於當前出版業正面臨讀者群體減少、缺乏對圖書定價制的共識、政府政策支持度不足等多方面的挑戰。而這些問題更需要出版界從業人員共同努力，並深度思考、探索解方。他們咸認為，唯有如此，出版業才能夠生生不息，在各種新挑戰中立於不敗之地。