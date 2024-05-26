據大陸《科技日報》報導，近日，大陸安徽醫科大學第一附屬醫院教授孫倍成團隊，聯合雲南農業大學教授魏紅江團隊完成世界首例活體人的異種肝移植手術。報導稱，這標誌著中國科學家在相關醫學領域取得重大突破。

此次10基因編輯豬到病人的肝臟異種移植，病人為71歲右葉巨大肝癌患者，在介入等治療無效，隨時可能出現破裂的情況下，團隊將從雲南農業大學雲南省小型豬基因編輯與異種器官移植重點實驗室獲取的514克重的10基因編輯豬（11月齡，體重32公斤，雄性）肝臟移植到患者右側肝窩內。

報導稱，手術非常順利，即刻分泌膽汁。截至24日，術後第7天，病人狀況良好，已經下床自由活動，肝功能恢復正常。孫倍成說，「目前移植豬肝每天有200毫升左右金黃色膽汁分泌，CT和B超證實移植豬肝臟肝動脈、門靜脈、肝靜脈血流完全正常」。

據悉，這是全球第5例活體人的異種器官移植手術，是全球豬到人異種器官移植進入臨床的又一個里程碑。