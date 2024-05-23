新加坡航空（Singapore Airlines）倫敦飛新加坡的SQ321航班，周二（21日）在緬甸靠近泰國的印度洋高空遭遇「極強烈亂流」（extreme turbulence），造成1死上百人受傷，航機緊急轉降泰國曼谷，至少71人住院，其中20人在加護病房。負責收治傷者的醫院周四（23日）說明，至當天傍晚為止仍有40人住院，年齡最長83歲、最小2歲，脊髓受傷的患者最多。

綜合路透社、英國廣播公司報導，位於曼谷機場附近的三美泰詩納卡林醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）周四說明，這場意外事故傷者有40人持續住院，在加護病房（ICU）接受觀察治療的患者數維持20人不變，但目前無人性命垂危。

40名住院患者之中有22人脊髓受傷，6人腦部與顱骨受傷，其餘則是肌肉與軟組織受傷；住院傷者年紀最大的已經83歲，最年幼的2歲住院傷者有腦震盪。住院傷者17人已接受手術，其中9人脊髓受傷。

新加坡媒體報導新航SQ321遭遇強烈亂流事故傷者整體現況。

院方稍早表示住院人數有41人，後來有1人出院。41人之中，10人為英國及，9人澳洲籍，7人馬來西亞籍，4人菲律賓籍。至於乘客與機組員的詳細資訊，院方並未提供。

新航這架以波音777-300型客機執飛的航班，機上共有229人，包括乘客211人、機組員18人。不幸罹難的乘客是73歲英國籍男子基辰（Geoff Kitchen），可能死於心臟病發。不只一名生還乘客描述，激烈的亂流僅維持短短幾秒鐘，很多乘客與機組員遭強力拋飛，傷者幾乎都沒繫安全帶；還有人直到下了飛機才知道發生什麼事。

事發當天上任剛滿1星期的新加坡總理黃循財承諾會「徹查」這起事件，他向死者家屬親友致哀，希望傷者早日康復返家。事件發生後，SQ321部分乘客與機組員搭乘另一架新航客機於周三（22日）清晨抵達新加坡。