台中一名何姓按摩師竟趁辣妹小美（化名）前往按摩時，對她伸出狼爪，多次觸摸小美私處，甚至想進一步侵犯，小美發現後出言制止「你在幹嘛？」，何男才停手，小美因此哭著向按摩館其他工作人員反映，並報警處理。事後何男以17萬與小美和解，法院因此判他有期徒刑6個月，可易科罰金，並宣告緩刑2年。可上訴。

判決指出，何男在台中某按摩會館擔任按摩師，與顧客間存在類似醫療照護的關係。2023年10月26日凌晨3時15分，何男在為小美按摩時，藉機將手由小美右下方褲管伸入撫摸小美大腿內側，並隔著內褲撫摸小美之外陰部後，再將手移至正常部位按摩，復坐至小美頭頂上方，由下而上，未經小美同意，將小美之上衣掀起，以雙手按摩揉捏甲女之兩邊胸部乳房。

小美還來不及反應，何男更變本加厲，接著又讓小美趴著，然後自小美後方將小美拉起，讓小美呈現跪姿後，自後方將小美之褲子脫下，進一步進行不當觸摸。小美發現後立刻出言制止「你在幹嘛？」，何男才停止猥褻行為。小美穿好衣褲後哭著走出按摩間，向按摩館其他工作人員反映情況，並報警處理。

法院審理時，考慮到被告承認犯行並已與告訴人以17萬元達成和解，被告當場交付12萬元，部分賠償金已支付；依對於因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會猥褻，處有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年。可上訴。

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