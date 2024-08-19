早晨起來頭暈目眩，感覺迷糊難以清醒、思考鈍化，或是在午餐後疲憊不堪，睡過午覺後反而感覺更加沉重，沒有精神，再伴隨小腿時常抽筋，醫師表示，這些身體上的異常現象，都有可能是高血脂的警訊，高血脂就是體內的脂肪高，膽固醇與三酸甘油脂都高，當體內的壞膽固醇比例太高，就容易儲存於肝臟變成脂肪肝，堆積在血液中，而產生身體的各種負面狀況，透過高纖飲食、戒糖與適當的運動，有機會獲得有效的改善。

現在人的飲食問題中，最大的問題就是高油份、高精緻澱粉的攝取，以及人手一杯含糖量爆表的手搖飲，醫師建議可以替換成全穀類的高纖食物，調控減糖政策，每天可以透過膳食纖維豐富的燕麥、大麥、糙米等食物，除了可以幫助降低膽固醇，減少心血管疾病發生的機率，也能降低脂肪的形成，幫助體態的控制，在這些負面狀態都解除後，整個人的精氣神與精神也能獲得提升。

而在這些全穀類的高纖食物中，又屬大燕麥片在食用上更具便利性，熱水沖泡就可以即時使用，味道也較為香甜可口、有嚼勁，早晨搭配牛奶或豆漿，不只能攝取高纖維，也能吸收完整的蛋白質，因此吸引深受坊間民眾的歡迎。

燕麥是不造成身體負擔的原型食物，也是營養素相當完整的全穀類。它有充沛的維生素B群，幫助身體維持正常能量與代謝。圖/unsplash

細數燕麥的好處，除了是不造成身體負擔的原型食物之外，也是營養素相當完整的全穀類，有充沛的維生素B群，幫助身體維持正常能量與代謝，所含有的β-葡聚醣，有助於降低壞膽固醇，並能控制熱量的攝取，避免脂肪堆積，而市售的燕麥有各種選擇，可以挑選含有整顆完整燕麥、β-聚葡萄糖含量高、熱量低、口感細緻的品項，在保留完整的營養素之餘，也能保護身體的機能。

醫師建議，可以透過以下飲食法則來改善：

• 多攝取不飽和脂肪酸的食物：例如魚類、堅果、橄欖油等。

• 富含抗氧化植化素的蔬果：例如綠色蔬菜、莓果等。

• 富含高纖維質的食物：例如燕麥、大麥、糙米等。

• 避免過多的動物性飽和脂肪酸食物、反式脂肪食物、精製糖份。

我們生活中有許多會造成高血脂、三高的不良飲食習慣，醫師說明，可以透過落實以下飲食法則來改善：多攝取不飽和脂肪酸的食物、富含抗氧化植化素的蔬果、富含高纖維質的食物，避免過多的動物性飽和脂肪酸食物、反式脂肪食物、精製糖份，並透過豐富、多口感的吃法，來提振好的飲食習慣，像是歐美流行的隔夜燕麥，將大燕麥片、奇亞籽、水果等配料放入隨行杯中，加入豆漿、牛奶等飲品，再放入冰箱，隔天就可以直接帶出去吃，可以保持飽腹感，避免嘴饞吃到油膩、高鹽、高糖食物的機率，維持身體健康的關鍵在於飲食習慣的自律。