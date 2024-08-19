監察院國家人權委員會接受人民申訴指出，其具有台灣永久居留身分，女兒也在台灣出生，但就讀高職時，因未具國籍而不符合政府補助學費資格，而有差別待遇。人權會調查後，認定中等學校學費補助資格區分我國籍學生與永久居留者之子女，確實未符國際公約，涉有歧視，因此將函請權責機關檢視。

人權會公告「高級中等以上學校具永久居留身分者及其子女學費補助差別待遇」調查報告，依照《消除一切形式種族歧視國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》或《兒童權利公約》，保障對象均含所有居住在我國的人民。

人權會強調，「人人」有受教育之權，且教育權之實踐應立基於「機會平等之基礎上」，包括所有具國際移民背景兒童，更何況是具有永久居留身分者及其子女，現行規定以國籍界分，排除永久居留者子女的高級中等教育學費補助資格，權責機關沒有說明具體的合理性、必要性，確有差別待遇。

人權會表示，面對少子化以及高齡化，政府部門正積極建立各項措施，如鼓勵生育、引進外國專業人才，並放寬居留制度，以達留才攬才、增加我國人口紅利，不可避免必須面對外國人基本權利保障的系統性問題，應視與我國關係密切程度予以層級化的差別對待標準。

人權會建議，權責機關應考量對取得永久居留身分者及其子女，使其享有與本國籍學生相同的中等教育學費補助，同時建議於國家財政狀況允許及合理的教育資源分配下，逐步達成公約要求的經濟可取得性，中等教育應逐漸採行免費，同時對非我國籍住民及其子女受教育狀況及需求進行調查。