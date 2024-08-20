越南籍阮姓夫妻透過27歲洪姓男子與跨國不法集團合作，以小吃店、美容店為掩護從事簽賭、地下匯兌等不法情事，經數月調查，警方一舉查獲阮姓夫妻、洪男等涉案9人，依洗錢、賭博、違反《銀行法》等罪移送嘉義地檢署偵辦。（刑事局中打提供／潘虹恩台中傳真）

越南籍阮姓夫妻透過27歲洪姓男子與跨國不法集團合作，以小吃店、美容店為掩護從事簽賭、地下匯兌等不法情事，在台5年間牟利數千萬。檢警去年底搜索，扣押存款1400萬元與市值1700萬元透天厝，案依賭博、洗錢等罪移送嘉義地檢署，其中阮以5萬元交保、洪以10萬元交保。

刑事局中部打擊犯罪中心第一隊偵辦他案接獲檢舉，阮姓夫妻以小吃店及美容店為掩護從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭站，刑事警察局中打和嘉義市警局第一分局、雲林刑警大隊、屏東縣警局恆春分局、台中市警局第二分局等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮偵辦。

經調查，阮姓夫妻（36歲、35歲）來台10多年，在嘉義經營小吃店和美容店，透過27歲洪姓男子與跨國不法集團聯繫，從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭站，在台5年間已牟利數千萬，客戶除有從事跨國進出口業者外，更有不法犯罪集團從中洗錢。

經循線調查數月，檢警去年10月、11月間於嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地執行數波查緝行動，一舉查獲阮姓夫妻、洪男和匯兌業者、下游簽賭站共犯等9人，並查扣金融帳戶及簽賭筆記本外，另向法院聲請扣押阮姓夫妻現金存款1400餘萬元，以及市值1700萬元以上新建透天厝獲准。

警方表示，全案將涉案9人，依洗錢、賭博、違反銀行法等罪，移送嘉義地檢署偵辦，其中阮以5萬元交保、洪姓共犯10萬元交保，預計近日偵結。警方將持續秉持「向上溯源、向下刨根」之原則，加強查緝不法金流及賭博等犯罪。