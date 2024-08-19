刑事局中打查獲與境外詐騙集團合作的DMT機房集團，陳男雇用林女在台中、彰化及台南設置流竄機房，1.5個月內為詐騙集團發話6萬多筆。警方在今年4月起先後逮捕林、陳，一舉殲滅8處機房，並查扣8台DMT等設備。經清查13名被害人被詐騙金額1500萬餘元，其中1婦人被騙走1200萬元，警詢後依詐欺罪嫌將林、陳送辦。

境外詐騙集團為避免撥打出的詐騙電話來電顯示國際來電訊息，引起民眾警覺拒接，透過在台的DMT（數位式移動節費設備）設備作為落地轉發話，將民眾接到來電號碼顯示轉為國內門號，大幅降低戒心。刑事警察局分析詐騙大數據資料庫，發現非法DMT機房在中、南部流竄，由中部打擊犯罪中心偵辦查緝。

中打第六隊隊長詹明佳表示，經跟監蒐證，鎖定24歲林女租用中市北區某國宅大樓，作為DMT設備據點，今年4月16日搜索查獲，並同步搜索台南市東區、彰化縣鹿港及中市等其他處所，查扣大量DMT詐騙設備。

警方循線另在6月27日於台南查獲主嫌34歲陳男，一舉殲滅8處DMT設備據點，共查獲DMT設備8台、Wifi分享器8台、遠端監視器8台、手機及電信門號申請資料、電腦及主機等證物。

警方調查，陳與境外詐騙集團合作，自今年3月起在中、南部設8處DMT設備據點，各裝置1組DMT設備，大規模為詐團提供話務服務，1個半月共為詐團轉發話務高達6萬多筆，初估不法獲利約600萬元。

陳行事謹慎，為閃避警方查緝，據點不定期轉移陣地，在10多處承租套房間流竄；且各在據點裝設遠端監視設備，在外監看避免遭查緝風險。

警方清查，境外詐騙集團透過陳合作，亂槍打鳥撥打詐騙電話，慣用手法有假親友借錢及假投資、假警檢辦案等，今年3月起共13人受害，遭詐騙總金額1500萬元。其中，1名高齡婦人接到自稱戶政人員來電，告知證件被盜用；後續由假檢警接手聯繫，告知要監管財務，婦人不察被騙走1200萬元。