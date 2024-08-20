數發部次長林宜敬表示，數發部成立以來，積極透過公私部門資安治理協力、建置中低軌衛星環境等措施，落實我國數位韌性，為符合總統賴清德倡議「數位新社會」，數發部積極應用人工智慧技術對抗假訊息，提高社會數位信任，保障「數位公民權」，並以數位公私協力打造數位民主創新模式。

林宜敬談及，數位治理、民主和人權是「全球數位人權大會」的大會主軸，「全球數位人權大會」明年決定於台灣辦理是對我國最大的肯定，數發部也將透過與「即刻連線」合作，將台灣數位成就彰顯給民眾和全球，讓台灣成為全球不可或缺的民主夥伴。

「即刻連線」企業與人權部門經理伊塞杜瓦·奧里巴博爾（Isedua Oribhabor）表示，台灣企業與東亞的網路平台在世界上擁有極高的重要性，更是全球科技發展時保護隱私與人權的關鍵角色，在明年大會舉辦前，該組織除與政府互動外，也會積極接觸在地企業，就跨境資料傳輸、資通安全等議題交換意見，分享國際產業、企業社會責任和安全性等趨勢。

「全球數位人權大會」選擇在台灣舉辦的消息露出後，廣獲國際數位治理、人權及民主專家學者迴響，已收到超過兩千個議程提案。本次大會議程內容涵蓋18個數位領域、500場演講或會議，預期線上與會者達7,000人、實體來台人員達3,000人。