新華社報導，應俄羅斯總理米舒斯京邀請，中國大陸國務院總理李強20日上午搭乘包機，赴莫斯科出席中俄總理第29次定期會晤並正式訪問俄羅斯。大陸國務委員兼國務院祕書長吳政隆等陪同人員。下午李強包機抵達莫斯科伏努科沃機場，在機場受到俄方為李強舉行隆重歡迎儀式，並檢閱了儀仗隊。

先期抵達莫斯科參加中俄總理定期會晤的國務院副總理何立峰、國務委員諶貽琴、中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉，都到機場迎接。

李強表示，過去75年，中俄關係禁受住國際風雲變幻考驗，歷久彌堅、歷久彌新。在習近平和普丁戰略引領下，新時代的中俄關係煥發出新的生機與活力，兩國政治互信更加牢固，各領域合作成果豐碩，友好情誼深入人心，國際協作緊密有效，樹立起新型國際關係和相鄰大國關係的典範。

李強指出，今年以來，兩國元首兩度會晤，為中俄關係在建交75周年的歷史新起點上，實現新發展、作出頂層設計和戰略部署。此次到訪俄羅斯，是為落實兩國元首共識、賡續世代友好、深化互利合作而來。相信在雙方攜手努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係一定會有更加美好的明天。