中國財政部19日公布，中俄財長討論一系列議題，涵蓋財稅合作、財金智庫合作、地方財稅交流與合作，以及中俄在二十國集團財金管道、金磚國家財金機制與多邊金融機構等多邊架構下的合作等。

對話舉行前，藍佛安與西盧安諾夫舉行雙邊會談，就雙方共同關心的問題交換了意見。

此外，兩國發表「第十次中俄財長對話聯合聲明」，雙方簽署「中國財政科學研究院與俄羅斯聯邦政府財政金融大學合作協議」。財政部副部長廖岷，俄羅斯財政部副部長科雷切夫，以及其他來自兩國財金部門的高級官員出席。