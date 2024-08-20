由於持有環亞大樓最多的富邦人壽與凱基人壽都同意都更，且已委託背後大股東為土地銀行與兆豐銀行的中國建經，作為都更代理實施者，在但98％所有人同意下，將不影響都更計畫的推動。

富邦人壽對環亞大樓所佔權值比例94.0833％，20日公告由三家專業估價單位估價結果顯示，以戴德梁行更新後全案權利價值1,103.1億元最高，其他包括尚上不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值1,045.95億元；展碁不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值1,070.35億元。