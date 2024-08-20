由於持有環亞大樓最多的富邦人壽與凱基人壽都同意都更，且已委託背後大股東為土地銀行與兆豐銀行的中國建經，作為都更代理實施者，在但98％所有人同意下，將不影響都更計畫的推動。
富邦人壽對環亞大樓所佔權值比例94.0833％，20日公告由三家專業估價單位估價結果顯示，以戴德梁行更新後全案權利價值1,103.1億元最高，其他包括尚上不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值1,045.95億元；展碁不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值1,070.35億元。
富邦金控20日晚間代子公司富邦人壽公告松山區敦化段開發案辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫申請，根據代理實施的中國建築經理股份有限公司的契約內容，富邦人壽就全案可提列申請共同負擔部分中之應負擔興建成本約為289.32億元，更新後可分配價值約為1,037.83億元，經由由中國建經以戴德梁行不動產估價師事務所估價結果申請都市更新事業計畫及權利變換計畫報核後，更新後全案權利價值1,103.1億元。
由於持有環亞大樓最多的富邦人壽與凱基人壽都同意都更，且已委託背後大股東為土地銀行與兆豐銀行的中國建經，作為都更代理實施者，在但98％所有人同意下，將不影響都更計畫的推動。
富邦人壽對環亞大樓所佔權值比例94.0833％，20日公告由三家專業估價單位估價結果顯示，以戴德梁行更新後全案權利價值1,103.1億元最高，其他包括尚上不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值1,045.95億元；展碁不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值1,070.35億元。
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