和潤表示，依據「取得或處分資產處理程序」規定，並取得外部鑑價機構出具之評估報告及會計師之價格合理性意見書，將以每股12.39元處分和雲股權3,340萬1,880股，總交易價格為新台幣4億1,384萬9,293元。
和潤說明，因應本公司營運發展需求，經整體評估後，將以每股12.39元出售持有之和雲全數股權予和運租車，預計本月完成交易，由於屬集團內投資架構調整，不影響損益。
強化集團管理綜效及資源整合，和潤企業（6592）20日董事會決議通過，出售子公司和雲（iRent）全數股權予關係人和運租車，以利集團汽車長、短租／iRent業務資源整合，提升集團管理綜效。
和潤表示，依據「取得或處分資產處理程序」規定，並取得外部鑑價機構出具之評估報告及會計師之價格合理性意見書，將以每股12.39元處分和雲股權3,340萬1,880股，總交易價格為新台幣4億1,384萬9,293元。
和潤說明，因應本公司營運發展需求，經整體評估後，將以每股12.39元出售持有之和雲全數股權予和運租車，預計本月完成交易，由於屬集團內投資架構調整，不影響損益。
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