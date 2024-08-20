和潤表示，依據「取得或處分資產處理程序」規定，並取得外部鑑價機構出具之評估報告及會計師之價格合理性意見書，將以每股12.39元處分和雲股權3,340萬1,880股，總交易價格為新台幣4億1,384萬9,293元。

和潤說明，因應本公司營運發展需求，經整體評估後，將以每股12.39元出售持有之和雲全數股權予和運租車，預計本月完成交易，由於屬集團內投資架構調整，不影響損益。

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