維生素D對骨骼、肌肉和免疫功能等都有影響，還可改善情緒與減少炎症。對此，新陳代謝科醫師吳書婷引述美國內分泌學會今（2024）年發表的最新指引指出，認為大部分成年人不需額外攝取維生素D，但有4族群需要補充，其中包括高風險的糖尿病前期患者，有助於減緩疾病發展進程。

醫師吳書婷在個人粉專發文表示，人體可透過日曬自然合成維生素D，因此它又有「陽光維生素」之稱。然而，實際上單靠陽光很難獲取足夠的維生素D，主要在於必須讓大於40％的皮膚面積暴露在陽光下，且每天時間要達20分鐘，才能防止其不足。

吳書婷接著說，深色皮膚的種族（非裔、亞裔）由於受黑色素影響，比較容易有維生素D低下的風險。但根據美國內分泌學會今年所發表的最新指引指出，除非出現維生素D缺乏的跡象和症狀，例如憂鬱或低血鈣，否則沒有必要常規篩檢維生素D缺乏。

吳書婷指出，大部分的成年人不需要額外補充維生素D，其中50～70歲的人，每日建議攝取量為600 IU，70歲以上者則為800 IU。然而，專家建議，以下特定族群需要較多的維生素D：

●1～18歲的兒童和青少年：補充維生素D能預防佝僂病，並降低呼吸道感染風險。

●75歲及以上的長者：補充維生素D可降低死亡風險。

●孕婦：補充維生素D可降低子癲前症、子宮內死亡、早產、胎兒生長受限以及新生兒死亡風險。

●糖尿病前期：補充維生素D可以減少進展到糖尿病的風險。

吳書婷建議，補充維生素D方式包括，每日攝取富含維生素D食物，如蛋黃、蘑菇、鱈魚肝油、牛肝、脂肪豐富的魚類；或是含有維生素D的配方及維生素D補充劑。此外，她說，對於50歲以上且有維生素D補充適應症的成年人，建議採取「每日低劑量」的方式，而非間歇性高劑量補充。