此外，總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，肩負社會參與平台、溝通橋梁及政策效能引擎3項任務，行政院永續會進一步擔任協調、分工、整合國家永續發展政策的重要平台，並推動落實跨部會、跨領域、跨主題的各項行動方案。

卓榮泰表示，為因應全球氣候變遷，臺灣以「2050淨零轉型」為使命，於2023年公布施行「氣候變遷因應法」，行政院亦公布「十二項關鍵戰略」，明年總預算編列1161億元、年增21.6％，並預計在2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能。

而政府也加速完成「強化電網韌性建設計畫」，以確保安全、穩定、永續的能源供應，協助百工百業落實淨零和綠色的產業雙軸轉型。卓榮泰指出，政府將更進一步運用三大策略，帶動各領域的永續發展。

卓榮泰表示，行政院永續會將加速推動氣候變遷「調適」及溫室氣體「減量」雙策略，且政府必須積極落實淨零建築策略、提升建築能效，請內政部設法優先達成建築節能50％、其餘用電使用零碳再生能源，以實踐2050年淨零建築目標。