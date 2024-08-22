「處暑」節氣今（22日）晚上10點56分來到，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，此節氣後秋意漸濃，氣溫逐步降低，陽氣也開始減弱、陰氣增長，4生肖要小心健康及發生意外，他並提供「處暑」開運、養生的方法，建議這半個月睡午覺養生，以迎接熱燥的天氣。

楊登嵙表示，「處暑」其實是炎熱離開的意思，這個節氣到了以後，秋意漸濃，氣溫會逐漸降低，白天熱早晚涼，晝夜溫差大，降水少濕度低，同時也是「熱燥」的開始，比夏天的乾燥還要明顯，因此常會感到既熱又乾燥，容易出現皮膚乾燥，口、鼻、喉嚨乾燥，乾咳無痰，發熱等症。天高氣爽中，也含有秋殺之氣，天氣逐漸轉成「晝熱夜涼」型態，養生宜聚焦於「留意晝熱夜涼」與「持續抗秋燥」。

楊登嵙提醒，「處暑」這半個月，虎、蛇、猴、豬4生肖要注意健康，不宜參加刺激性或危險性的運動，多注意意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要從事危險性的運動，以免樂極生悲；另外，小感冒、小病痛也會特別明顯，他並分享食、衣、住、行、育、樂的「處暑」開運養生及禁忌如下：

▌食

這個季節仍有暑氣，脾胃功能還是比較弱，不適合吃過於油膩的食物，由於處暑也有「燥」的特點，過食辛辣等刺激性的食物會傷及肺氣，肺氣旺則會傷肝，所以處暑時節的飲食應該「少辛多酸」，酸味有潤肺收斂的作用。

中醫理論裡，處暑需益腎養肝，潤肺養胃，清熱交神，食材運用如下：枸杞、紅棗、甲魚，能益腎養肝；梨、蜂蜜、海帶、海蜇、黃瓜，可潤肺養胃；蓮子、百合、銀耳、芹菜，助清熱安神，除了這些食物外，還需要多喝溫開水，少喝寒冷的水，防止寒冷傷肺，多吃當令水果防燥邪，比如哈密瓜、梨、葡萄等。

▌衣

處暑到了以後，天氣就會逐漸變涼，要從防暑降溫慢慢轉向防寒保暖，其中最需要注重肚臍的保暖，因為肚臍部位的表皮最薄，皮下又沒有脂肪組織，更容易被寒氣入侵，不管男女，都要保護好肚臍，尤其是女性別再穿露臍裝了。

▌住

晚上氣溫比較低的時候，要記得給自己的腰腹部蓋上被子或小毯子，溫差大易感冒，家裡的冷氣溫度設定不能太低，應適時調整，進出室內外溫差過大，忽冷忽熱，易引發感冒，而過敏性鼻炎、咳嗽及哮喘者也易發作，身體體質偏燥熱的人，容易出現肌膚、鼻腔、口舌乾燥、便祕等症狀。

▌行

早睡早起的良好生活作息，可以讓身體得到完整睡眠，自然避免陰虛火旺，能強健益氣，尤其秋季需要收斂陽氣，除了不要熬夜之外，還應該堅持午休，讓睡眠更加充足一些。

古人在睡眠養生法中，強調了子午覺的重要性（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點），認為子午之時，陰陽交接，極盛及衰，體內氣血陰陽失衡，必欲靜臥，以侯氣復。中午12至13點，是人體交感神經最疲勞的時間，老年人睡子午覺可降低心、腦血管病的發病率。

▌育

進行輕緩運動，適量運動本是好事，可以促進血液循環，增進新陳代謝，但如果過量運動，尤其是劇烈運動，反而會傷身。春生夏長秋收冬藏，秋天該收斂陽氣，過量運動就會消耗陽氣。

▌樂

白天熱，早晚涼，晝夜溫差大，情緒容易起伏，要保持快樂心情，這樣精神心緒都穩定，得以開心、用心，神清氣爽好運自然來。

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