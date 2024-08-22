觀光署東部海岸風景區管理處選定滿月時舉辦月光海音樂會，吸引近8000名遊客到場。台東夜空也出現超級月亮，加上近日台東地區有薄雲、水氣，月亮周圍出現猶如彩虹光環的「月華」，台東氣象站主任冉立群說明，這是月亮光線穿過細小水滴所形成。

東管處近日舉辦月光海音樂會，夜空出現超級月亮及月華，遊客驚嘆。（蔡旻妤攝）

東管處近日舉辦月光海音樂會，夜空出現超級月亮及月華，遊客驚嘆。（蔡旻妤攝）

東管處主辦2024東海岸大地藝術節月光海音樂會，8月兩場次分別於20、21日精彩登場，近7600名遊客與8組來自國內外精心安排的表演者，齊聚在全台最美夢幻舞台，在超級月亮的加持及粼粼海光的映照下，民眾驚嘆連連。

冉立群指出，當月光照射入含有水滴的薄雲層時，光線會在小水滴上產生繞射，此時，因繞射作用而產生的光，彼此間將相互干擾，結果在自然光體周圍形成內紫外紅的彩虹光環，這種光環稱之為華，常出現中高空有薄雲層的時候。

華是指以月亮為中心，呈現出一組或多組的彩環，彩環的中心白色帶藍，漸減弱到邊緣的啡紅色。