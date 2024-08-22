「鐵氟龍流感」是吸入不沾鍋塗層在空燒後產生的燻煙，出現類似流感症狀，美國去年鐵氟龍流感病例創23年新高，民眾對於不沾鍋的使用更加關注。專家提醒，不當使用不沾鍋會釋放毒性，包括熱鍋空燒、大火烹煮、使用金屬鍋鏟、加入酸性醬料、熱鍋時沖冷水以及用鋼刷清潔；一旦不沾鍋塗層表面出現剝落、刮痕、變色或不正常凹凸等情況，應立即停止使用並丟棄。

根據《Hello醫師》指出，不沾鍋表面的塗層「鐵氟龍（Teflon）」又稱聚四氟乙烯（PTFE），是最早出現的不沾鍋塗層材質，在260度時開始分解出有害物質，長期接觸可能出現造成許多健康問題，包括甲狀腺疾病、慢性腎病、肝病和睾丸癌、不孕症及癌症等。

使用不沾鍋應避免預熱或空燒；建議用中、小火烹調，因為高溫烹煮容易高於不沾鍋的耐受溫度，釋出有毒氣體；並搭配木製、矽膠鍋鏟或器具，避免金屬器具磨損不沾鍋表面；烹調中常用的醬料如醋、醬油、番茄醬、檸檬汁、奶油等，會提高不沾鍋溶出致癌物，建議移至餐盤再調味。

用完不沾鍋應避免直接沖冷水，否則塗層可能會產生肉眼看不見的裂痕；清洗時切忌使用鐵刷，容易刮花塗層表面，使毒素釋放到食物中。

若不沾鍋塗層表面已有剝落、刮痕、變色或不正常凹凸等異常情況，應立即停止使用並丟棄，就算只有一、兩道輕微刮痕，也應立刻汰換，減少吸入致癌物的風險。