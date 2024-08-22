盧貝松監製動作片《台北追緝令》（Weekend in Taipei）是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢電影，演員群除了路克伊凡斯、「韓哥」姜成鎬及童星楊明偉，也找來台灣女星桂綸鎂共同主演，更找來台灣拍攝團隊加入，憑靠精湛又專業的經驗與實力，讓原先被請來支援的國外特技團隊，尚未派上用場就迅速撤退，並向創作團隊表示：「不用擔心，台灣團隊完全知道該怎麼做！」

台灣出身的好萊塢導演黃嘉智（George Huang）都大讚：「與台灣團隊合作，是難以用言語形容的美好經歷！」他甚至開玩笑說：「如果硬要說台灣團隊的壞話，就是他們實在太謙虛了！」他進一步補充：「他們應該要像好萊塢的工作人員一樣，炫耀自己的成就。台灣團隊非常努力工作，在條件不理想的狀況下，我從未見過如此認真工作的人們了，尤其在酷暑中也沒聽到他們有任何抱怨。」

此外，導演也表示台灣團隊對時間的掌控十分嚴格，有別於好萊塢為了拍攝而瘋狂加班，台灣團隊定時放飯、時間到了會讓同仁回家休息，對他跟盧貝松來說都相當新奇，直呼：「在台灣工作，讓我看見你可以非常努力工作，但一天結束時仍可以回家與家人相處，這才是最重要的。仔細想想，這才是對的事情！」

值得一提的是，在拍攝《台北追緝令》時，台灣的炎熱氣溫加上颱風攪局，難以預測的天氣狀況，都讓導演坦言是他們面臨的最大挑戰：「夏季天氣是個大問題！大家都說要在7月前完成拍攝，試圖避開颱風，但我們七月才開拍，所以也因為颱風而停工了好幾次。天氣的不可預測性，可說是最困難的部分，得去弄清楚今天會不會下雨？該怎麼辦？是否停工？並盡量按照計畫行事。」他也透露，由於盧貝松對閱讀「天氣圖」十分在行，因此時常在現場像頂尖氣象專家一樣掌控全局，讓他印象相當深刻。

《台北追緝令》將於9月25日在台上映，導演黃嘉智也將率領主要演員桂綸鎂、姜成鎬、楊明偉在8月31日至9月3日期間訪台宣傳。眾人不僅將參加記者會與媒體見面暢聊拍攝花絮，同時也將出席9月1日（日）傍晚5點起在台北信義威秀影城中庭廣場舉辦的「世界首映紅毯見面會」，跟粉絲近距離互動。