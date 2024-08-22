「2024亞洲說 國際原創故事徵集大賽」22日舉行記者會，本屆評審團主席柴智屏與影后張榕容、編劇林珮瑜等評審成員出席，現場手持象徵今年活動主題「粉愛亞洲說」的婚禮捧花，宣告徵件活動即將開跑。張榕容與柴智屏過去曾合作《貧窮貴公子》、《愛無限》偶像劇，結果柴智屏居然完全忘記兩人合作過《貧窮貴公子》。兩人因聊到健忘話題，提及都曾去做了相關檢測，結果雙雙都是失智、阿茲海默症的高風險。

37歲的張榕容說自己其實也差點忘記，她大概13歲時拍《貧窮貴公子》，演伊能靜的女兒，「我演仔仔（周渝民）的妹妹，爸爸是朱孝天！所以後來與仔仔合作時有種很怪的違和感，覺得怎麼辦，要當成男人還是哥哥？」柴智屏也笑說：「緣份奇妙！」

張榕容、柴智屏一起擔任「2024亞洲說 國際原創故事徵集大賽」評審。（七十六號原子提供）

張榕容表示，之前看到「雷神索爾」克里斯漢斯沃發現自己具有阿茲海默症高風險基因，因此決定暫停拍片，她也想到自己的爸媽兩邊都有這樣的基因，外婆是失智症患者，所以她也去檢測，「年紀大了不想給人麻煩，要提早保養、要注意的多注意，因為不希望將來帶給家人負擔」，檢查結果有4級，「第4最嚴重，我是3，大概有百分之25到30有這樣的機率」。柴智屏也說自己做過病症風險檢測，「結果第一個就是阿茲滋海默症！」

注重養生保健的柴智屏建議，每天都要給自己30分鐘完全放空，不能僵化，很多事都要多樣性運作，才不容易得阿茲海默症，張榕容也覺得很有道理，她現在很積極保養，「平常就要多思考、吃補品、胃顧好，不要跌倒或撞到頭」。

張榕容擔任「2024亞洲說 國際原創故事徵集大賽」評審。（七十六號原子提供）

張榕容近期都忙著電影《鬼才之道》的宣傳，受訪時直呼好累，因為每天都一早4、5點就起床趕飛機或高鐵展開宣傳行程，每天都睡不飽， 昨天好不容易才睡飽一天，8月底還有別的戲要上也要宣傳，她苦笑說這個月都在做沒有錢的工作，但這幾部作品都很喜歡，很謝謝導演編劇給她很好的故事，讓她有可以發揮的空間。

世新廣電系畢業的她，大學時期就接觸編導，拍了《鬼才之道》後，還盛情約導演徐漢強一起寫劇本。擔任本屆「亞洲說」評審的她說：「我認真也想要投稿亞洲說！下一屆好了！」她也許願很想拍《腦海中的橡皮擦》這類題材，被柴智屏開玩笑說是「失憶哏」專家。

柴智屏擔任「2024亞洲說 國際原創故事徵集大賽」評審團主席。（七十六號原子提供）

其實張榕容一直持續在劇本創作，她說目前已完成兩部電視劇、1部電影劇本，其中1部電視劇類似台版《酒鬼都市女人們》，故事描述一群女人聚在一起喝酒、聊天、談戀愛，是想著演員好友們去寫的，包括柯佳嬿、海芬、劉品言、楊謹華、曾珮瑜、温昇豪、楊祐寧、柯震東，說完自己笑說：「卡司太豪華了，有點請不起。」