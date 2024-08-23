全球最具規模性的藝文類非政府組織「OISTAT國際劇場組織」，於2006年將總部從歐洲移設來台迄今已有18年，文化部23日與OISTAT國際劇場組織總裁Aby Cohen於衛武營國家藝術文化中心簽署「OISTAT總部續留台灣至2030年」的協議書，宣示將繼續深化長期且緊密的夥伴關係。

文化部與OISTAT國際劇場組織現行合約將於2025年期滿，本次簽約約期5年，將續留總部至2030年。文化部政務次長李靜慧表示，為呼應「攜手共創下一代的劇場國際網絡」宣言，文化部北、中、南藝文機構，對應國際永續組織，積極推廣永續價值；同時鼓勵青年使用劇場、各種非典型空間，轉化成劇場，把精彩的表演注入；也運用實體與數位並進的方式，彌平地理差距，達到文化平權。

OISTAT國際劇場組織全名為「國際舞台美術家、劇場建築師暨劇場技術師組織」，1968年成立至今，服務對象包含劇場設計師、建築師、技術師、研究員等，會員遍布全球50國以上，以國際非政府組織之姿，致力打造跨越地理和文化限制的交流平台。

OISTAT國際劇場組織總裁Aby Cohen表示， OISTAT與台灣文化部的合作，對於穩定總部的營運及成長、促進台灣劇場人才的培育與交流至關重要。