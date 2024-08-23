緯來首屆《高中街舞大賽》破天荒總獎金高達216萬，還被媲美為「HBL」街舞版，在歷時了3個月的比賽，將於明（24日）起，六、日晚上8點在緯來體育台播出最終決賽。除了田一德、大嘴、叮叮、鄭妹四位導師和最後四強搭配的導師合作賽，還加碼請到豪華飛行評審嘉賓陣容，包括奧運霹靂舞國手孫振、擁有千萬粉絲的韓國DJ SODA、曾入圍金鐘獎及台北電影節最佳女主角的舞蹈老師李雪、《這就是街舞5》評審小P老師、台灣之光亞洲達人秀Maniac Family團長黑妹老師、嘻哈舞風雅君老師外，另外還有賽事觀察員FEniX舞蹈擔當夏浦洋及人氣新星雷嘉汭。

擅長鎖舞舞風的李雪一看到現場熱力四射的表演，立刻熱血沸騰，激動不已，她特別準備一段SOLO獨舞應援，「本來早上還有一點緊張，很久沒有SOLO了，不知道會不會跳得很好，但剛剛光看到舞台表演，就已經點燃我的火了。」她讚賞年輕孩子們的精彩演出，也提到自己以前學舞的資源沒有那麼多，現在小朋友很幸福擁有很多資源跟表演舞台，希望能讓街舞更加發揚光大。

李雪透露，她現在除了演員身分，也有教3到11歲的小朋友跳舞，最近更開始教導演員跳舞、培養舞感，希望讓更多演員的肢體越來越放鬆協調。她說，會有這樣的起心動念，是因為很多導演或工作人員都觀察到她身體狀態特別放鬆、也很有律動感，對表演很有幫助，因此她想實施這個計畫，讓更多演員也能感受到舞感對表演的好處，同時推廣街舞。

另一位觀戰嘉賓夏浦洋，本身就是從嚴格的選秀比賽脫穎而出，被問到當初自己參賽時如何克服緊張，他分享祕訣：「因為我當初選秀是以團體為主，團體的定位或默契還沒有到一定的時候，是會緊張的，但就是真需要慢慢磨合，需要時間，需要配合，需要去花心思了解對方，了解你自己，才可以一起做一個好看、有渲染力的表演。」至於上台後如何克服壓力，夏浦洋則說：「上去了就是享受當下，享受和觀眾的互動，享受舞台很重要，雖然我們要有得失心，但是在排名上面，不要放太重，要享受比賽，不要留遺憾。」