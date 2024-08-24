刑警局警政監林明佐爆出擔任台中市刑大隊長期間，疑長期收賄高達4451萬元充當內鬼，涉洩漏警偵辦內容給博弈集團。檢調查出，負責吸收林明佐的前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁是九州集團總裁陳政谷愛將，不僅耗資年薪2000萬元挖角徐女，徐女還曾向閨蜜炫耀，只因為煮晚餐給老闆吃，陳就送她重量1公斤、價值260萬元的金條當獎勵，顯示陳平時花錢毫不手軟。

根據起訴書內容，徐培菁是本案關鍵人物，在前台灣電子競技聯盟董事長期間因與陳政谷結識，事後陳以年薪2000萬挖角，由於處事及交際手腕高超，立刻受到陳的重用，不少公司大小事都由她親手處理。

檢警調查期間，發現徐培菁與女友人簡訊中，提到陳政谷曾到她家吃晚餐，徐告訴友人「我煮飯給他吃」、「拿到這禮物」、「1公斤金條」、「價值200萬」等字眼，顯示兩人關係匪淺，以及徐女在陳政谷心中的地位。

檢方查出，林明佐不僅收賄，早在2019年在刑事局時就與徐培菁交往密切。林於2020年6月底將自己的履歷表電子檔傳給徐，內容包括調整意願：（1）直轄市警察局刑事警察大隊長等，表示希望調派台中市刑大大隊長；徐也在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑大大隊長」字句。

徐女博弈集團旗下公司據點及成員聚會所都在台中，認為收攏林明佐可在涉及刑案時受庇護，以備不時之需，因此答應林請託關說。

甚至於2023年11月至今年5月以每月8萬多元承租1輛要價462萬元的Range Rover Sport P400豪車供林代步，共40萬餘元；林今年1月17日升任刑事局警政監，徐又以月租8萬7000元承租台北「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給林住，共26萬餘元，長期供養林以利讓博弈集團獲得庇護。

林、徐除在公務及私下密切來往，更從2022年10月23日至今年1月底同居在西屯區豪宅。

案經台中地檢署偵辦後，發現林收取賄賂及不正利益高達4451萬1125元，23日將林依涉收賄、洩密、包庇犯罪組織、包庇賭博、特殊洗錢及財產來源不明等罪偵結起訴；另將博弈集團陳姓總裁等32人依涉賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪起訴，並向法院申請延押獲准。