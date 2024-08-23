台中地檢署偵辦博弈集團陳姓總裁涉經營賭博和刑警局警政監林明佐涉貪案，發現林擔任台中市刑大隊長期間洩嫌涉密給博弈集團，將陳等11人聲押禁見，並查扣總價值約41億5304萬元不動產、名車等財產；檢察官23日偵結，認陳等32人依貪汙等罪起訴，並向法院聲請沒收不法所得。

此案源於中檢2021年偵辦詐欺案，發現博弈集團旗下公司，以其開發之第三方支付系統 OnePaid提供給博弈及詐欺集團洗錢，經檢警調共組專案小組，自2023年 5月至2024年5月間發動10波搜索行動拘提、傳喚48人到案，並將陳等11人聲押禁見，查扣總價約41億5304萬元等財產。

而檢方偵辦期間，發現號稱「刑事戰將」的林明佐擔任台中市刑大大隊長期間與博弈集團往來甚密，疑似涉貪淪為「內鬼」，提前將檢警偵辦行動洩密予博弈集團，檢方5月2日指揮廉政署搜索林的辦公室、住處等，查扣現金及存款約 1200萬元。

檢方查出，林明佐收取博弈提團20萬元、價值258萬元「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌洋酒1瓶，無償使用價值462萬元Range Rover Sport P400 租賃車，免費居住「新美齊酒店式公寓 PARK 259」套房等高級住宅等賄賂及不正利益；林更自2021年8月至2024年1月間陸續將收得可疑現金，並將部分現金分拆成49筆存入，合計現金共 4451萬1125元。

中檢23日宣布偵結，將林依涉收賄、洩密、包庇犯罪組織、包庇賭博、特殊洗錢及財產來源不明等罪將他起訴；陳等另32人依涉賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪起訴。