國防部「全力出擊」職棒主題賽昨日邀請官兵代表進場看球，從軍民互動過程中，感受民敬軍一面，為守護國家盡心盡力。
受邀擔任開球嘉賓的空軍6聯隊副聯隊長馬上校表示，在近千名觀眾注目下，首次站上打擊區的心情，除了些許緊張外，最多的就是感動，看到球迷義無反顧在場邊加油、喝采，體認各行各業用不同形式為國付出，但相同的初衷都是那份愛國熱血，就像國軍戮力捍衛國家安全般堅定。
入場觀賽的空軍第3後勤指揮部發動機裝配廠杜少校指出，他非常感謝國防部提供職棒門票，能在休假時間攜家帶眷欣賞球賽，不僅能緩解工作壓力，更可增進家庭關係，可說一舉兩得。
「國人的大力支持，正是官兵堅守崗位、為國效力的動力來源！」杜少校進一步表示，當他聽見全場觀眾一同齊唱國歌，內心無比感動；特別是自己也是國軍的一分子，除為領唱人員感到驕傲，也引以為榮，並期許自己持續將所學貢獻部隊，為捍衛領空盡心力。
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