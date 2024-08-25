曾任行政院長、國防部長、參謀總長的郝柏村，戮力從戎從公，對國家生存發展貢獻卓著，實為軍人典範。為紀念其貢獻，金門縣金湖鎮的柏村國小取其名，並秉持其精神投入百年樹人大業，延續為國付出精神。

從軍期間，郝柏村歷經諸多戰役，曾參與廣州戰役負傷，並參加中國遠征軍，前往印度駐防，接觸美援新裝備，為其軍旅歷程中寶貴經驗。

民國47年「八二三戰役」，郝柏村擔任最前線烈嶼陸軍步兵第9師師長，面積僅金門4分之1的烈嶼，竟承受落彈24萬餘發，遠多於金門；他勇率官兵，為保衛中華民國生存與發展奮戰，完成80座鋼筋水泥建構的砲兵掩體，更證明其構築堅固砲兵陣地之遠見。爾後，從時任參謀總長彭孟緝上將手中，接過最高榮譽「虎旗」，表彰第9師守護國土的功勳。

此外，郝柏村擔任行政院長時，推動「六年國建計畫」，帶領國人邁入全新的現代化社會；其中最為各國讚譽的「全民健保制度」，也是在其支持下建立。