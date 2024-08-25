美軍23日向敘利亞的恐怖組織「蓋達」（Al-Qaeda）分支「宗教守護者」（Hurras al-Din）發動突擊行動，並擊斃該組織領導人馬奇（Abu Abdul Rahman al-Makki）。

美國中央司令部（CENTCOM）新聞稿指出，美軍在敘利亞西北部伊德利布省一處村莊，向「宗教守護者」武裝組織據點發動無人機攻擊，導致該組織領導人、沙烏地阿拉伯籍的馬奇身亡。

美國中央司令部表示，「宗教守護者」設於敘利亞，與「蓋達」關係密切，為保護平民免於恐怖攻擊威脅，因此對該組織展開反恐行動；而馬奇是「宗教守護者」諮議會成員，也是負責監督敘利亞恐怖行動的高階領導人。

駐敘利亞打擊恐怖主義的國際聯軍2014年成立，旨在打擊伊拉克與敘利亞境內與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）相關的武裝組織，以促進區域和平穩定，其中駐敘美軍人數約有900人。