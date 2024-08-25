男子阿國遭前女友小萱（均化名）指控，2022年某晚未經她許可，擅自闖入她租屋處，要求阿國離去卻遭拒，她只好報警處理，之後阿國又多次前來騷擾，經法院核發民事暫時保護令，禁止阿國對她實施身體或精神上不法侵害。不料，阿國竟偷備份大門磁釦，等她返家時強行闖入，硬壓在床強制性交得逞。

法院審理，小萱指控，當時雙方是男女朋友，交往了約4個月，後來因故分手，阿國卻陸續侵入住宅、恐嚇，分手後阿國仍持續騷擾，她無法忍受並告知說要報案，阿國竟拿私下備份的磁扣進入一樓大門，並趁她開門時硬擠進屋裡，搶走她的手機，並不斷要求復合。

後來阿國抓狂，將她短裙、内褲脫掉，過程中雖持續推打他，但阿國不願停止，之後壓在她身上性侵，她持續推打抵卻無濟於事，整個過程持續約20幾分鐘。

小萱表示，因為她之前遭到阿國威脅，所以接聽來電時均會錄音，而在案發後，阿國曾打電話給她，希望能復和，她當下質問：「你是否性侵我」，阿國也回答：「有」。

阿國則向法官辯稱，案發時他與小萱是男女朋友，進入小萱的租屋處，是因為小萱約他見面，而會與小萱發生性交，是有徵得小萱的同意。

法官審酌，阿國為一己之私慾，不顧他人性自主之決定權，竟強行侵入小萱租屋處，以強暴方式強制性交，造成小萱無可抹滅的傷痛，導致小萱身心受創，所為實不可取。

法官認，阿國犯後一再飾詞否認，造成小萱再次傷害，又未能與小萱和解，獲得小萱的原諒，犯後態度不佳。日前依法判決，阿國犯侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

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