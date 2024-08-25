曾是台灣知名觀光地點之一的墾丁，近年國旅人數下滑，引發討論，有不少人指出物價太貴是一大主因。在景區被攤販坑殺形象已深植人心，知名作家苦苓也在臉書寫下看法，點出3大交通問題，怒批：「鬼才想再去呀？」

苦苓在臉書分享，墾丁旅遊沒落原因，他覺得交通是一大關鍵，他表示：「道路限速過低、測速照相過多、還有踏X的科技執法」等因素，他坦言：「去度個假回來，罰單的金額比住宿費還高，鬼還想再去呀？」他認為與其這樣到不如去東京和大阪旅遊。

苦苓點出墾丁交通三大問題。（圖／翻攝自苦苓 臉書）

貼文一出，不少人認同表示：「路上測速照相之多，連我這個屏東人都不太想去了。動不動就偷拍開罰單」、「真的，現在六點就吊銷執照3個月，去一趟墾丁，搞不好就超過了」、「一路上40、50、60、70不同的速限，測速照相，區間測速...，整路的陷阱，等著要錢」。

國旅飯店住宿費用高，不少人改選擇露營。（吳松翰攝）

此外，苦苓又發文分享觀點，他表示：「看看這幾年全台灣露營場、露營車增加了多少，就知道國旅為什麼不行了」。因為住宿費用太貴，網友坦言：「寧可睡公園睡車上，也不要去當盤子」，但也有人提到現在露營也變貴了，而且露營裝備買起來費用也不少，因此不少人疫情結束，開始轉賣二手露營用品，大多改成出國玩。