為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動永續金融政策，櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，其中綠色債券部分，截至113年8月22日止，國內綠色債券流通在外共計114檔，發行餘額達新台幣3653.77億元，已發行18檔，發行總金額合計為新台幣623.74億元，包括元大商業銀行發行新台幣10億元、台灣電力發行新台幣118億元、台積電(2330)發行新台幣343億元、兆豐國際商業銀行發行新台幣15億元、法商東方匯理銀行台北分行發行新台幣10億元、遠東新世紀發行新台幣41億元、高雄市政府發行新台幣20億元、南亞科技發行新台幣40億元、中國鋼鐵發行新台幣15.7億元、東方匯理銀行發行新台幣11.04億元，另有Natixis、法商法國巴黎銀行台北分公司、法商法國外貿銀行台北分公司、法商東方匯理銀行台北分行、高雄市政府、世紀鋼鐵結構分別於5月30日、3月20日、5月17日、6月3日、6月4日、7月23日取得綠色債券資格認可，後續將發行綠色債券並上櫃掛牌。

在可持續發展債券方面，截至113年8月22日止，國內可持續發展債券流通在外共計46檔，發行餘額達新台幣1,200.96億元；113年截至8月22日止，已發行8檔，發行總金額合計為新台幣80.91億元，包括Standard Chartered Bank發行新台幣18.91億元、玉山商業銀行發行新台幣27億元、第一商業銀行發行新台幣15億元、臺灣土地銀行發行新台幣10億元、臺灣銀行發行新台幣10億元，另有永豐商業銀行於6月20日取得可持續發展債券資格認可，後續將發行可持續發展債券並上櫃掛牌。