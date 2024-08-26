《菸害防制法》修法後，未滿20歲禁止吸菸，但根據國健署2021年青少年吸菸行為調查結果，國中生吸菸率2.2％、高中職7.2％，推估我國有近6萬名青少年吸菸。開學在即，國健署呼籲青少年勿抽菸，戒菸專線服務中心近年也致力青少年戒菸宣導。

國健署菸害防治組組長羅素英表示，依據調查結果，父母有吸菸的國高中生，相較於雙親不吸菸者，吸菸風險高出2～5倍以上；多數好友有吸菸的國高中生，吸菸率也比身邊沒有抽菸者的人，多出12～20倍以上，顯示青少年吸菸率深受家長與同儕吸菸行為影響。

國健署今（26）舉辦113年度學生「戒菸撥六三」Instagram短影音競賽活動頒獎典禮，其中大專院校組第一名「以你為榜」團隊，描述父母抽菸對孩童造成負面影響，提醒家長別讓抽菸環境成為孩子的日常。團隊導演余雋宏表示，此作品從個人經驗出發，堂弟小時候曾模仿叔叔抽菸，叔叔從此開始戒菸。

國健署副署長賈淑麗呼籲家長，當孩子處於模仿行為高的年齡層，切記為了孩子戒菸，讓他們能在正向無菸環境成長。賈淑麗說明，實務經驗上，比起用藥戒菸，青少年透過同儕或其他支持來協助戒菸的效果更佳，最近暑假快結束，希望透過短影音宣導，藉由同儕力量加強菸害防制，達到青少年菸害「節流」。

戒菸專線服務中心執行長陳富滿解釋，有些民眾無法接受用藥物的副作用，但其實研究指出，藥物搭配專線效果會更好，「不過重點還是想戒菸的動機」。陳富滿說明，許多人想戒菸，但卻沒有方向，專線會提供專業引導，例如告訴民眾如何轉移注意力、可以吃什麼東西。

陳富滿說明，習慣的養成大約30至40天，當戒菸者持續半年沒有點菸，就能歸類成沒有菸癮，不過仍有可能因個人壓力大或周遭環境影響，導致「復吸」狀況發生，專線也都會進行提醒。

戒菸專線服務中心針對青少年，積極提供戒菸諮詢服務，國民健康署呼籲有戒菸意願民眾，可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過專業人員提供便利、隱密的諮詢服務，提供有效的策略與方法，讓自身戒菸成功，共創無菸環境及健康生活。

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